«Баба Яга» на районі! Терміново в укриття!» — чути з радіоперехоплень ґвалт серед росіян, які в паніці очікують прибуття українського ударного бомбера «Вампір».

«Де той ночнік, не бачу нічого», «Інтєрєсно, яка ота «Баба Яга» на вигляд? Пацани розказували, що велика», — рашисти ніяк не вгамуються. А один з окупантів сердито відповідає їм: «Це харашо, що ти її не бачив ніколи, бо якби справді побачив, то тебе вже б не було серед живих!..»