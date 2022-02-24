Підвищення виплат військовим, які беруть участь у бойових діях, нещодавно стало важливим рішенням уряду, що обговорювали на шпальтах ЗМІ. Які є важливі нюанси щодо нарахувань, як відрізнятимуться виплати військовим, що перебувають на другій чи третій лінії оборони, скільки отримуватимуть захисники на лікуванні чи у відпустці — про це та інше Укрінформу в бліц-інтерв’ю розповіла заступниця міністра оборони УкраїниНаталія КАЛМИКОВА.