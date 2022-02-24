Документ «Основи миру», в якому буде викладено докладні умови для справедливого завершення війни, буде готовий до листопада. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив у Дубровнику, виступаючи на третьому саміті «Україна — Південно-Східна Європа». Глава держави наголосив, що росія уникає чесної дипломатії, саме тому Україна розробила план дій, який може подолати розрив між нинішньою ситуацією та успішним проведенням Саміту миру.