Сьогодні безвідповідально пропонувати ініціативи щодо припинення вогню на території України без надання нашій країні реальних, дієвих гарантій безпеки. Про це заявив Президент Володимир Зеленський на пресконференції в Будапешті.

«Небезпечна риторика щодо припинення вогню, коли немає гарантій безпеки для України. Зрозумілих, реальних, у які ми віримо, а не просто риторичних якихось гарантій безпеки. То ось це припинення вогню — підготовка до продовження окупації України та руйнація нашої незалежності й суверенітету», — наголосив він.