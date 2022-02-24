Учора відбулася зустріч Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля із Прем’єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом, який уперше прибув з робочим візитом в Україну.

Безпека та оборона — перше питання порядку денного, що обговорили урядовці. Денис Шмигаль подякував за масштабну оборонну підтримку від Естонії, яка вже сягає майже 542 мільйони євро, або 1,4% ВВП країни. Глава українського уряду відзначив важливість рішення Естонії щорічно надавати на оборону нашої держави не менш як 0,25% свого ВВП.