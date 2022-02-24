Павло з Харкова, хоч народився в Миколаївській області. До війни, виявляється, активно займався солодкою справою — за спеціальністю кухар­кондитер V розряду. Багато років працював в елітних ресторанах Харкова, але, як сам каже, то «не зовсім чоловіча професія під час війни»