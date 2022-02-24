Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.06.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 12.06.24 were approximately:

  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 521830 (+980) осіб / persons,
  • танків / tanks ‒ 7911 (+9) од,
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 15187 (+11) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 13736 (+46) од,
  • РСЗВ / MLRS – 1099 (+0) од,
  • засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 844 (+2) од,
  • літаків / aircraft – 359 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 11042 (+19),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2280 (+2),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 18736 (+60) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 2290 (+2)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Про це повідомляє на сторінці фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.

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