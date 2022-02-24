Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.07.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 12.07.24 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 556650 (+1030) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 8191 (+9) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 15755 (+23) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 15158 (+48) од,
- РСЗВ / MLRS – 1119 (+0) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 888 (+2) од,
- літаків / aircraft – 361 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 12035 (+26),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2397 (+5),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 20409 (+84) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 2543 (+8)
Дані уточнюються / Data are being updated.
Про це повідомляє на сторінці фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.
Бий окупанта! Разом переможемо!/ Strike the occupier! Let's win together!