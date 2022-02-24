Сектор транспорту та інфраструктури — серед тих, що постраждали найбільше внаслідок російської війни. Це підтверджує свіжий звіт Світового банку, в якому зазначено, що для відновлення України необхідно майже 500 мільярдів доларів. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, виступаючи на Міжнародному транспортному форумі 29 листопада. У заході взяли участь представники іноземних держав, міністри, урядовці та голови дипломатичних місій.