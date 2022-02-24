В Івано-Франківську наприкінці грудня 2024 року панк-гурт «Пенсія» з художником та музикантом Яремою Стециком провів Коляду вулицями міста. На неї прийшли понад 300 людей. Цю Коляду другий рік поспіль проводять на пам’ять про музиканта і пластуна Юрка Стецика — старшого сина з багатодітної родини художників Яреми та Наталії Стециків з Івано-Франківська.