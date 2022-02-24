Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.02.25 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 13.02.25
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 854280 (+1250) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 10040 (+17) од,
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 20894 (+23) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 23034 (+58) од,
- РСЗВ / MLRS – 1278 (+2) од,
- засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1063 (+2) од,
- літаків / aircraft – 370 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 25072 (+153),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3063 (+6),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 37096 (+168) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 3744 (+2)
Дані уточнюються / Data are being updated.
Про це повідомляє на сторінці фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.
Бий окупанта! Разом переможемо!/ Fight the invader! Together we will win!