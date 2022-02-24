Під час виступу на спеціальному засіданні Європейської ради в Брюсселі Президент України Володимир Зеленський подякував усім присутнім лідерам за їхню підтримку впродовж останніх днів і тижнів. Глава держави окремо відзначив те, що на тлі подій у світовій політиці Європа зберігає єдність і намагається робити правильні кроки. Володимир Зеленський повідомив, що переговорні команди України та США відновили роботу, і він сподівається на змістовну зустріч уже наступного тижня.