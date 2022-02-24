Сьогодні Україна робить крок до сучасності й ефективності — починає працювати застосунок «Армія+». Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час його презентації.

«Мета цього застосунку в тому, щоб звільнити українську армію від марудної паперової роботи. Щоб командири й солдати не витрачали свій час на застарілу й нікому не потрібну бюрократію та заповнення паперів. Ми починаємо з рапортів. Спочатку електронні рапорти, а продовжимо обхідними та всіма іншими паперами», — сказав Володимир Зеленський.