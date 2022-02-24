Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.08.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 13.08.24 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 593160 (+1160) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 8455 (+5) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 16385 (+17) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 16764 (+36) од,
- РСЗВ / MLRS – 1146 (+0) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 920 (+1) од,
- літаків / aircraft – 366 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 13491 (+19),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2426 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 22649 (+59) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 2806 (+5)
Дані уточнюються / Data are being updated.
Про це повідомляє на сторінці фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.
Бий окупанта! Разом переможемо!/ Strike the occupier! Let's win together!