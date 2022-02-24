Зустріч міністрів внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен і України Ігоря Клименка — продовження діалогу між країнами в межах Угоди про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку, укладеної 3 березня 2024 року.

Після покладання квітів до Стіни Пам’яті полеглих Героїв на Михайлівській площі фінська та українська делегації відвідали Ситуаційний центр МВС України, де мали змогу ознайомитися із сучасними технологіями моніторингу та аналізу безпекової ситуації в країні.