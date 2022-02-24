Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.03.25 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 14.03.25

  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 891660 (+1410) осіб / persons,
  • танків / tanks ‒ 10313 (+6) од,
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 21443 (+11) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 24455 (+46) од,
  • РСЗВ / MLRS – 1314 (+0) од,
  • засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1103 (+0) од,
  • літаків / aircraft – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 29136 (+153),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3121 (+0),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 40469 (+114) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 3777 (+0)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Про це повідомляє на сторінці фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.

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