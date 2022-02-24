Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.07.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 15.07.24 were approximately:

особового складу / personnel ‒ близько/ about 560290 (+1200) осіб / persons,

танків / tanks ‒ 8214 (+8) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 15826 (+15) од,

артилерійських систем / artillery systems – 15324 (+62) од,

РСЗВ / MLRS – 1119 (+0) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 892 (+2) од,

літаків / aircraft – 361 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 12148 (+41),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2398 (+2),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,

підводні човни / submarines - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 20623 (+85) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 2569 (+3)

УВАГА! Загальні цифри втрат противника у крилатих ракетах та БпЛА ОТР подані з врахуванням уточнення за попередній період, втрати за минулу добу подаються у звичайному режимі.

Дані уточнюються / Data are being updated.

Про це повідомляє на сторінці фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.

Бий окупанта! Разом переможемо!/ Strike the occupier! Let's win together!