Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.08.24 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 15.08.24:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 595620 (+1220) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 8484 (+8) од,
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 16426 (+24) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 16868 (+47) од,
- РСЗВ / MLRS – 1154 (+3) од,
- засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 922 (+1) од,
- літаків / aircraft – 367 (+1) од,
- гелікоптерів / helicopters – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 13598 (+50),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2428 (+2),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 22775 (+65) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 2813 (+0)
Дані уточнюються / Data are being updated.
Про це повідомляє на сторінці фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.
Бий окупанта! Разом переможемо!/ Fight the invader! Together we will win!