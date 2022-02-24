Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.08.24 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 15.08.24:

  1. особового складу / personnel ‒ близько/ about 595620 (+1220) осіб / persons,
  2. танків / tanks ‒ 8484 (+8) од,
  3. бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 16426 (+24) од,
  4. артилерійських систем / artillery systems – 16868 (+47) од,
  5. РСЗВ / MLRS – 1154 (+3) од,
  6. засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 922 (+1) од,
  7. літаків / aircraft – 367 (+1) од,
  8. гелікоптерів / helicopters – 328 (+0) од,
  9. БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 13598 (+50),
  10. крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2428 (+2),
  11. кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
  12. підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
  13. автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 22775 (+65) од,
  14. спеціальна техніка / special equipment ‒ 2813 (+0)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Про це повідомляє на сторінці фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.

Бий окупанта! Разом переможемо!/ Fight the invader! Together we will win!