Ще 471 українець став переможцем програми «Власна справа» за підсумками двадцять п’ятої хвилі. Вони отримають гранти на започаткування або розвиток бізнесу на 113 млн грн. 2024 року переможцями стали понад 11 000 українців, які отримають 2,7 млрд грн. Загалом від початку чинності програми держава інвестувала через гранти за цією програмою в розвиток малого й середнього бізнесу 5,5 млрд грн.