Для посилення економіки й армії українців закликають купувати продукцію національних виробників, а виробників — маркувати свої товари логотипом «Зроблено в Україні», який з’явився у вільному доступі.До кампанії вже долучилися найбільші мережі супермаркетів країни: на рекламних площах у магазинах «Сільпо», АТБ, Novus, Varus, «Ашан» покупців закликають звертати увагу на країну-виробника та обирати саме українські товари. А десятки брендів найпопулярніших товарів уже працюють над тим, щоб їхня маркована новим лого продукція незабаром потрапила на полиці магазинів.