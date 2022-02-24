Їй 32 роки, вона пілот FPV-дрона, а до лав Сил оборони потрапила дуже креативно: каже, що мобілізувалася через Tinder — додаток для знайомств. Про мотивацію захисниці України служити, мрії після перемоги, специфіку служби в аеророзвідці та чимало іншого розповідає вона сама.