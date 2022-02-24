Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.03.25 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 18.03.25

  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 897010 (+1560) осіб / persons,
  • танків / tanks ‒ 10352 (+8) од,
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 21509 (+20) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 24640 (+42) од,
  • РСЗВ / MLRS – 1319 (+1) од,
  • засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1107 (+3) од,
  • літаків / aircraft – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 29616 (+149),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3121 (+0),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 40892 (+107) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 3780 (+2)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Про це повідомляє на сторінці фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.

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