«Опалювальний сезон ще не завершено, але можемо сказати, що Україна впевнено пройшла цю зиму», — зазначив глава уряду. Він наголосив, що зміцнення енергосистеми, проведення ремонтів, забезпечення захисту, виробництво нового обладнання та його імпорт, а також пошук фінансування та інвестицій для відновлення відбуваються щоденно.