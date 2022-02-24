Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.07.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 18.07.24 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 563640 (+1130) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 8245 (+7) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 15883 (+12) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 15465 (+54) од,
- РСЗВ / MLRS – 1120 (+0) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 893 (+0) од,
- літаків / aircraft – 361 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 12274 (+50),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2398 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 20833 (+92) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 2593 (+7)
Дані уточнюються / Data are being updated.
Про це повідомляє на сторінці фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.
Бий окупанта! Разом переможемо!/ Strike the occupier! Let's win together!