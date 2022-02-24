Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.07.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 18.07.24 were approximately:

  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 563640 (+1130) осіб / persons,
  • танків / tanks ‒ 8245 (+7) од,
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 15883 (+12) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 15465 (+54) од,
  • РСЗВ / MLRS – 1120 (+0) од,
  • засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 893 (+0) од,
  • літаків / aircraft – 361 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 12274 (+50),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2398 (+0),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 20833 (+92) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 2593 (+7)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Про це повідомляє на сторінці фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.

Бий окупанта! Разом переможемо!/ Strike the occupier! Let's win together!