Відкриваючи вчора чергове урядове засідання, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль нагадав, що продовольча безпека — один з десяти пунктів формули миру Президента Володимира Зеленського. У червні у Швейцарії учасники Міжнародного саміту миру одностайно підтримали позицію України в питаннях продовольчої безпеки, зокрема щодо захисту портів і вільного та безпечного судноплавства в Чорному морі. Адже з першого дня свого вторгнення росія робила все, щоб українські порти на Чорному морі було заблоковано.