Президент Володимир Зеленський зустрівся з високим представником ЄС з питань закордонних справ та безпекової політики Жозепом Боррелем, який приїхав в Україну з візитом уп’яте з початку повномасштабного російського вторгнення.

«Дякую, що під час цієї війни ви завжди були на сто відсотків на нашому боці, на боці України, українського народу. Вам не потрібно розповідати про подробиці цієї війни, тому що ви постійно були в Україні у складні дні. Ми завжди могли на вас розраховувати», — сказав глава держави.