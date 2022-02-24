У Львові Президент України Володимир Зеленський провів переговори із Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, на яких ішлося про координацію роботи з партнерами, спільні досягнення та розуміння.

«Дуже важливо, щоб Україна й Польща діяли так, аби підтримувати зусилля одна одної. Це нас завжди зміцнює. Я радий, що є співпраця між нашими міністерствами культури щодо історичних питань між нашими державами, є зустрічі, є спільна робота, вона почалася, є в цьому прогрес», — сказав Президент.