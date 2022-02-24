Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.05.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 20.05.24 were approximately:

  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 493690 (+1400) осіб / persons,
  • танків / tanks ‒ 7590 (+14) од,
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 14665 (+35) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 12737 (+50) од,
  • РСЗВ / MLRS – 1076 (+2) од,
  • засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 807 (+4) од,
  • літаків / aircraft – 354 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 10236 (+81),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2205 (+1),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 27 (+1) од,
  • підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 17311 (+60) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 2079 (+2)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

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