Уперше за п’ять років Міністерство економіки України та Федерація бізнесу Японії Keidanren провели в Токіо дев’яту спільну зустріч за участю українських і японських бізнесів. Серед них енергетичні, фінансові, аграрні компанії в галузях машинобудування, логістики, будівництва — загалом майже 100 японських компаній. У заході взяли участь представники українського бізнесу — понад 20 вітчизняних компаній з виробництва, торгівлі, агросектору, IT та інші.