Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.03.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 21.03.24 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 433840 (+750) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 6832 (+4) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 13074 (+16) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 10740 (+26) од,
- РСЗВ / MLRS – 1018 (+1) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 721 (+0) од,
- літаків / aircraft – 347 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 8365 (+10),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1922 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 14242 (+44) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 1741 (+3)
Дані уточнюються / Data are being updated.
Про це повідомляє на сторінці фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.
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