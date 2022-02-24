Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь у відкритті Музею математики «Кубоїд» та поспілкувалися з переможцями IV етапу Всеукраїнської олімпіади з математики.

Це перший математичний музей в Україні та п’ятий у світі. Ідея його створення з’явилася ще 2021 року на виконання указу Президента України «Про оголошення 2020/2021 навчального року Роком математичної освіти в Україні», але через повномасштабне російське вторгнення проєкт вдалося реалізувати лише тепер.