Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.05.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 21.05.24 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 495070 (+1380) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 7605 (+15) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 14699 (+34) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 12779 (+42) од,
- РСЗВ / MLRS – 1077 (+1) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 811 (+4) од,
- літаків / aircraft – 354 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 10290 (+54),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2207 (+2),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 27 (+0) од,
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 17383 (+72) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 2085 (+6)
Дані уточнюються / Data are being updated.
Про це повідомляє на сторінці фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!/ Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!