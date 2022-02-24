Відкриваючи вчора чергове урядове засідання, Прем’єр-­міністр Денис Шмигаль наголосив, що одне із ключових питань нині — ситуація в енергетиці.

«Почнемо з головного. Енергосистема цілісна і працює стабільно. Енергетики контролюють ситуацію. Однак генерації електроенергії не вистачає, щоб покрити все споживання. Тому Укренерго змушене повернутися до графіків відключень і для промисловості, і для населення», — повідомив він, додавши, що уряд, енергетики та всі відповідальні відомства працюють у безперервному режимі, щоб максимально поліпшити ситуацію.