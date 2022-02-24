Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.08.24 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 21.08.24
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 603010 (+1210) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 8522 (+4) од,
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 16542 (+21) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 17216 (+60) од,
- РСЗВ / MLRS – 1166 (+0) од,
- засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 928 (+2) од,
- літаків / aircraft – 367 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 13902 (+38),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2442 (+4),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 23221 (+79) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 2887 (+2)
Дані уточнюються / Data are being updated.
Про це повідомляє на сторінці фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.
Бий окупанта! Разом переможемо!/ Fight the invader! Together we will win!