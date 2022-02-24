Практичний посібник «Рекомендації з розбудови життєстійкості громад»презентували на публічному заході, який зібрав кілька тисяч учасників наживо й онлайн. Цепредставники місцевого самоврядування, команди центрів життєстійкості, чинні та потенційні партнери, організації, дотичні до теми ментального здоров’я. Цірекомендації допомагатимуть громадам втілювати на місцях програму життєстійкості, яку запровадило Мінсоцполітики в межах всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» першої леді Олени Зеленської. Її сутність — у всебічній психосоціальній підтримці жителів громад, у яких відкрито центри життєстійкості.