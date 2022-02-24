У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - особовий склад, бойові броньовані машини, артилерійські системи та РСЗВ. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.04.25 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 22.04.25
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 943060 (+1130) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 10683 (+4) од,
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 22296 (+19) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 26689 (+26) од,
- РСЗВ / MLRS – 1367 (+0) од,
- засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1140 (+1) од,
- літаків / aircraft – 370 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 33388 (+118),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3148 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 45458 (+134) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 3859 (+0)
Дані уточнюються / Data are being updated.
Про це повідомляє на сторінці фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.
Бий окупанта! Разом переможемо!/ Fight the invader! Together we will win!