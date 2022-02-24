Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.05.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 22.05.24 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 496370 (+1300) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 7611 (+6) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 14721 (+22) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 12820 (+41) од,
- РСЗВ / MLRS – 1077 (+0) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 812 (+1) од,
- літаків / aircraft – 354 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 10346 (+56),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2208 (+1),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 27 (+0) од,
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 17442 (+59) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 2090 (+5)
Дані уточнюються / Data are being updated.
Про це повідомляє на сторінці фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.
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