«Викликів справді багато. Це і опалювальний сезон, і економічна ситуація в регіоні, безпека, медичні послуги, інфраструктура і багато інших питань», — наголосив Прем’єр. Він нагадав, що від початку року уряд надав Харківщині додатково 12,1 мільярда гривень: «Майже 6 мільярдів гривень було спрямовано на будівництво фортифікаційних споруд. Додаткові 2,5 мільярда — для проходження опалювального сезону, з яких 2 мільярди — конкретно для міста Харкова. 1,7 мільярда гривень — на відновлення житла людей, медичних та освітніх закладів».