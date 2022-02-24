Реформи у воєнний час — така сама нагальна потреба, як сильна армія, сучасна зброя, дієва економіка. Зміни — це шлях до перемоги, зростання, шлях повернення до великої європейської родини. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час презентації матриці реформ спільно зі Світовим банком.