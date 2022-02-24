Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.04.25 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 23.04.25
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 944270 (+1210) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 10691 (+8) од,
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 22307 (+11) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 26774 (+85) од,
- РСЗВ / MLRS – 1368 (+1) од,
- засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1141 (+1) од,
- літаків / aircraft – 370 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 33526 (+138),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3148 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 45621 (+163) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 3860 (+1)
Дані уточнюються / Data are being updated.
Про це повідомляє на сторінці фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.
Бий окупанта! Разом переможемо!/ Fight the invader! Together we will win!