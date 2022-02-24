День міжнаціональної злагоди та культурного розмаїття встановлено указом Президента України від 27 грудня 2024 року як визнання унікальної цінності кожної національної спільноти й корінного народу, що століттями збагачували спільну українську культуру. Заходи цього дня відбулися по всій Україні — від міст до найменших громад. Особливу увагу привернув Форум національних меншин та корінних народів України, який відбувся в Києві і став центральним заходом. У столиці зібралися понад 300 учасників — представники національних меншин і корінних народів, державні посадовці, дипломати, міжнародні партнери та громадські діячі.