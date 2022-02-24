У День морської піхоти України Президент Володимир Зеленський зустрівся із захисниками та відзначив їх державними нагородами. Він подякував кожному матросові, сержантові й офіцерові підрозділів морської піхоти і наголосив, що всі вони вже відчутно вплинули на перебіг війни.«Ви відзначилися в боях із перших днів війни та брали участь у кожній зі справді стратегічних битв на наших південних і східних рубежах. Це захист острова Зміїний, Одеського та Миколаївського регіонів, важка бойова робота на Херсонщині, яка багато в чому визначає долю цієї війни, оборонні операції на Донеччині та Луганщині», — зазначив глава держави.