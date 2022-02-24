Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.03.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 25.03.24 were approximately:

  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 437390 (+640) осіб / persons,
  • танків / tanks ‒ 6887 (+11) од,
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 13183 (+25) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 10877 (+22) од,
  • РСЗВ / MLRS – 1018 (+0) од,
  • засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 726 (+3) од,
  • літаків / aircraft – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 8539 (+29),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2010 (+18),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 14454 (+47) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 1785 (+7)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Про це повідомляє на сторінці фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!/ Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!