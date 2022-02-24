«Перший стосується справедливого підходу до визначення виплат родинам загиблих захисників. На початку повномасштабної війни багато українців узяли до рук зброю й захищали державу у статусі цивільних осіб. Для родин таких загиблих цивільних передбачено виплату в розмірі 1,9 мільйона гривень. Ми пропонуємо збільшити її до 15 мільйонів гривень і вважаємо, що це правильно і справедливо», — зазначив очільник уряду й додав, що це допоможе підтримати сім’ї тих, хто загинув, захищаючи нашу державу і майбутнє.