Так звучить світло. Так звучить диво. Так звучить життя. Так звучить Різдво. Наш «Щедрик». Наш Леонтович. Наша історія, яка в часи війни має особливо символічне значення.

Великий український композитор Микола Леонтович кілька років жив і працював у місті, що сьогодні має назву Покровськ. Викладав тут музику дітям, створив хор і саме там написав другу редакцію «Щедрика», що в ці дні лунає в кожному куточку Землі. Так українець подарував світу музичний дух Різдва.