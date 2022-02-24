Президент України Володимир Зеленський відвідав Хмельницьку атомну електростанцію, де заслухав доповідь щодо процесу будівництва третього енергоблока та провів енергетичну нараду.

«Сьогодні атомна енергетика — реальна база для того, що в Україні є світло, є електрика, є життя. І це дуже важливо. Це те, що, я вважаю, зберегло в принципі нашу державу, особливо в ці три складні зими», — сказав глава держави.