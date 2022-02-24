Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.06.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 27.06.24 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 539320 (+1260) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 8042 (+3) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 15459 (+9) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 14363 (+42) од,
- РСЗВ / MLRS – 1108 (+0) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 868 (+5) од,
- літаків / aircraft – 359 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 11459 (+24),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2324 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 19468 (+61) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 2420 (+11)
Дані уточнюються / Data are being updated.
Про це повідомляє на сторінці фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.
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