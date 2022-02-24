Україна продовжує працювати з партнерами заради встановлення стійкого миру та надійних гарантій безпеки. На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з Президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі.

Глава Української держави подякував Франції та Емманюелю Макрону за незмінну дуже принципову та відчутну підтримку України. Зокрема за надання літаків «Міраж» і новий оборонний пакет на 2 мільярди євро.