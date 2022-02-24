У Вашингтоні Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч із представниками американського бізнесу, під час якої окреслив ключові переваги інвестування в Україну.

«Інвестиції в Україну — це інвестиції в майбутнього члена Європейського Союзу», — зазначив він. Денис Шмигаль нагадав, що Україна розпочала переговори про вступ з ЄС і прагне завершення цього процесу за два роки, паралельно триває інтеграція у внутрішній ринок ЄС, впроваджуються європейські директиви для синхронізації законодавства.