Цей день став початком нової сторінки у відносинах між Україною та Бельгією. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час спільної пресконференції із Прем’єр-міністром Королівства Бельгія Александром Де Кроо.

Україна та Бельгія підписали двосторонню безпекову угоду, в якій чітко зафіксовано постачання нашій країні 30 літаків F-16 до 2028 року. У документі також ідеться про оборонну підтримку. Цьогоріч Бельгія надасть майже мільярд євро військової допомоги.