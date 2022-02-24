Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.07.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 29.07.24 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 576000 (+1310) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 8356 (+12) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 16103 (+8) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 16010 (+74) од,
- РСЗВ / MLRS – 1129 (+2) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 906 (+0) од,
- літаків / aircraft – 363 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 12805 (+39),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2406 (+1),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 21634 (+62) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 2690 (+19)
Дані уточнюються / Data are being updated.
Про це повідомляє на сторінці фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.
Бий окупанта! Разом переможемо!/ Strike the occupier! Let's win together!