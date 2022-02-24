Від початку року уряд надав для Херсонської області 2,8 млрд грн. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виїзного засідання Кабінету Міністрів на Херсонщині 25 липня. Зокрема, 2 млрд грн надано на будівництво та облаштування фортифікацій, 224 млн грн — на ремонт доріг, якими рухається військова техніка та інші критично важливі вантажі, 177 млн грн — на відновлення об’єктів водо- і теплопостачання, 169 млн грн — на укриття у школах та 163 млн грн — на укриття в медзакладах.