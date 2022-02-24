На початку спільної пресконференції із Президентом Польщі Анджеєм Дудою та Прем’єр-міністром Литви Інгрідою Шимоніте глава Української держави повідомив, що 115 українських воїнів повернулися додому. Це солдати-строковики, які перебували в російському полоні з 2022 року. Володимир Зеленський зазначив, що під час зустрічей поінформував лідерів про ситуацію на фронті та наголосив на необхідності підтримувати темпи постачання погоджених пакетів оборонної підтримки. Також обговорили необхідні дії для захисту українського неба від російських ударів.