Щоб забезпечити допомогу ВПО, які не мають достатньо коштів, аби самостійно винаймати індивідуальне житло, Міністерство соціальної політики розробило, а уряд ухвалив постанову, якою для підтримки цієї категорії людей запроваджують субсидію на оренду житла.

Завдяки їй ВПО, які не мають достатньо коштів для оплати оренди житла, можуть отримати від держави фінансову допомогу.