Малозабезпечені родини, а також сім’ї ВПО отримають грошову допомогу на купівлю теплого одягу, взуття та інших речей для дітей — уряд доповнює новими програмами й ініціативами комплексний пакет «Зимової підтримки» для українських родин. Про це повідомив учора під час урядового засідання Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Він наголосив, що захист українських дітей, а також створення для них комфортних і сприятливих умов життя, навчання і розвитку — пріоритет уряду.